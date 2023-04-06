На площадке Рязанской облдумы обсудили укрупнение муниципальных образований региона

Фото: Рязоблдума.

5 апреля в Рязанской областной Думе состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований. Провел его председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

В работе участвовали депутаты заксобрания, представители региональных министерств и ведомств, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Аркадий Фомин отметил, что в России наметилась тенденция к укрупнению муниципальных образований. Этому поспособствовали изменения в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления...», внесенные в 2019 году. В частности, формируются муниципальные округа - новый вид объединенного одноуровневого муниципального образования.

Председатель облдумы напомнил, что на последнем заседании депутаты приняли необходимые поправки в Устав Рязанской области.

«Работу по объединению муниципальных образований мы ведем уже несколько лет: шло укрупнение сельских поселений, но при этом система оставалась двухуровневой. Сейчас мы подошли к вопросу формирования муниципальных округов», - сказал Аркадий Фомин.

Основной целью таких преобразований он назвал повышение эффективности управления территориями и равномерное распределение бюджетных средств.

Фото: Рязоблдума.

О том, как идет процесс формирования муниципальных округов в городе Сасово, Сасовском, Ряжском и Путятинском районах (они стали пилотными) рассказала министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина. Она видит преимущества в объединении финансовых ресурсов, сокращении дублирующих функций, расходов на содержание управленческого аппарата. В совокупности это централизует решение вопросов местного значения.

Также Жанна Фомина представила участникам алгоритм - перечень мероприятий по объединению муниципальных образований:

- проведение публичных слушаний в каждом поселении;

- принятие областного закона о преобразовании;

- формирование представительного органа муниципального округа и других органов местного самоуправления;

- утверждение Устава.

Участники заседания отметили, что управленческие решения должны приниматься во взаимодействии с жителями. У администраций округов будут действовать представительства в населенных пунктах. При этом все льготы, предусмотренные для сельской местности, сохранятся.