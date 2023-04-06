На пяти улицах Рязани 6 апреля отключили холодную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 6 апреля, в Рязани на нескольких улицах отключили подачу водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

В четверг до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Бирюзова, дом №1 корпус 8;

- улица Интернациональная, дом №1;

- улица 2-я Линия, дом №50/36;

- улица Шевченко, дом №34 корпус 1, дом №34 корпус 2;

- улица Высоковольтная, дом №7а (бассейн «Аквамед»).