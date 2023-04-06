Заделывать ямы асфальтобетоном в Рязани начнут с восьми улиц

Список улиц, где пройдет ямочный ремонт, горадминистрация обнародовала 6 апреля.

Администрация Рязани объявила о начале ямочного ремонта дорог асфальтобетонной смесью. Публикация со списком из восьми улиц, где работы пройдут в первую очередь, появилась 6 апреля.

«До этого ямы заделывали литыми смесями, поскольку асфальтобетон допускается использовать только в тёплую погоду. В городе также запустили завод, который будет производить необходимое количество материалов», - отмечают городские чиновники.

Чтобы избежать пробок, ямы намерены заделывать в ночное время. По информации мэрии, в ближайшие дни рабочие выйдут на 7-й Мервинский проезд, улицы Сельских Строителей, Бирюзова, Полетаева, Каширина, Солнечную, Островского и Мервинскую.