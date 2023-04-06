Мишустин пообещал помочь с финансированием, чтобы благоустроить Кремлевский сквер

Премьер Михаил Мишустин пообещал помочь в финансировании общественных пространств Рязани.

Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал помочь с финансированием на благоустройство Кремлевского сквера. Хорошей для региона новостью поделился губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Михаил Владимирович отметил, что реализация таких проектов помогает развитию города и региона. Продолжим работать, чтобы исторический центр Рязани стал местом притяжения для жителей и гостей города», - написал Малков после встречи с Мишустиным.

Ранее Малков презентовал премьер-министру проект большого пешеходного маршрута Рязани, протяженностью 13 км. Пройдет он через ключевые достопримечательности центра Рязани.