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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:06

Мишустин пообещал помочь с финансированием, чтобы благоустроить Кремлевский сквер

Правительство РФ поддержит регион в благоустройстве Кремлевского сквера в Рязани
Источник:kp.ru
Премьер Михаил Мишустин пообещал помочь в финансировании общественных пространств Рязани.

Премьер Михаил Мишустин пообещал помочь в финансировании общественных пространств Рязани.

Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал помочь с финансированием на благоустройство Кремлевского сквера. Хорошей для региона новостью поделился губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Михаил Владимирович отметил, что реализация таких проектов помогает развитию города и региона. Продолжим работать, чтобы исторический центр Рязани стал местом притяжения для жителей и гостей города», - написал Малков после встречи с Мишустиным.

Ранее Малков презентовал премьер-министру проект большого пешеходного маршрута Рязани, протяженностью 13 км. Пройдет он через ключевые достопримечательности центра Рязани.