В Рыбном после ночной драки погиб молодой человек

СК проводит проверку по факту гибели молодого человека в Рыбном.

5 апреля в городе Рыбном под Рязанью похоронили молодого человека, погибшего после драки. Как сообщает Telegram-канал «Рыбное Онлайн», конфликт произошел в минувшие выходные в шашлычной на улице Большой.

Очевидцы утверждают, что к моменту приезда «скорой» рыбновец был жив. Медики оказали ему помощь и уехали.

«Однако через какое-то время парень упал и ударился. Экспертизе теперь стоит выяснить, какой удар был летальным», - говорится в публикации.

«Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту смерти жителя города Рыбного 1993 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - прокомментировали инцидент в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.