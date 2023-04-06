Аисты снесли первое яйцо в 2023 году в питомнике под Рязанью

Поздним вечером в одном из вольеров РДБА появилось первое яйцо в 2023 году.

Только 4 апреля на одну из гнездовых опор Рязанского Дома Белого Аиста в Кораблино прилетел постоялец, тремя днями раннее еще одного дикого самца видели в деревне Перекаль. Привычный ритм весенней птичьей жизни набирает обороты.

Поздним вечером в одном из вольеров РДБА появилось первое яйцо. Заботливые родители сразу же стали обкладывать будущего малыша соломой (есть видео). Это старожилы центра реинтродукции Гоша и Руслана готовятся стать родителями уже в четвертый раз.

В прошлом году их кладка составила шесть яиц. Четверо малышей появились на свет, разделившись поровну по половому признаку. Напомним, что за трехлетнюю деятельность Рязанского Дома Белого Аиста на волю выпущено почти два десятка представителей этого охраняемого вида птиц.

Сколько яиц снесет пара этой весной, - как всегда, вопрос к читателям. Пишите о своих предположениях на редакционную почту kp-62@list.ru. Первый ставший верным ответ будет отмечен призом – возможностью назвать первого вылупившегося птенца.