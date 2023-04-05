В Рязани благоустроят площадь Новаторов для проведения ярмарок. Фото: ТГ-канал Елены Сорокиной

В Рязани благоустроят площадь Новаторов, где проходят ярмарки выходного дня. Об этом сообщила 5 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина в своем ТГ-канале после посещения площадки.

Мэр отметила недовольство рязанцев грязным состоянием территории для проведения ярмарки и подчеркнула важность развития культуры торговли. Она отметила, что регулярно будут пресекать несанкционированную торговлю и парковку на газонах.

По словам Елены Сорокиной, обустраивать площадку будут комплексно.

- Но уже сейчас нужно упорядочить въезд на территорию, прекратить заезд транспортных средств на зеленую зону. Там, где газон сильно нарушен, нужно подсыпать грунт, разровнять его и засеять травой. Соответствующие поручения даны, - отметила она.