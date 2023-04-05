Ах, доченька Глафира, сыночек Радомир! Как рязанские родители называли своих детей в марте

Радомир, Яросвет, Глафира и Евангелина родились в Рязанской области в марте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главное управление ЗАГС по Рязанской области подвело именные итоги марта и опубликовало традиционный перечень самых популярных и редких имен, которыми родители называли детей в первом весеннем месяце 2023 года.

В марте рязанцы проявили чудеса творчества. Среди популярных мужских имен эстафету из февральского рейтинга переняли Марк, Егор, Артем и Михаил. В первом весеннем месяце к ним добавились Максим, Александр, Кирилл, Иван, Тимофей и Матвей.

ТОП-10 редких имен почти полностью состоит из древнерусских. От имен Святослав, Радомир, Мирослав и Яросвет веет поистине богатырским духом. Появились на свет и Демьян, Платон, Гор, Савва, Ростислав, а также Василий – это более привычное имя упоминалось, кстати, и в февральском рейтинге.

Не отстают и женские имена. Варвара, София, Алиса, Анна и Полина по-прежнему очень популярны у рязанских родителей. Мартовский ТОП дополнили также Ксения, Арина, Милана, Анастасия и Александра. Редкими же именами стали красивые Василина, Дарина, Евангелина и Злата. Некоторые предпочли назвать дочек Святославой и Глафирой. В список попали и почти заморские имена: Николь, Венера и Ванесса.