Доску Почета Рязанской области на площади Победы обещают отремонтировать к 1 мая

На Доске Почета заменят плитку и крепежи для фотографий.

Доску Почета Рязанской области на площади Победы, с которой в конце марта рухнули около 30 облицовочных плит, закрывают на ремонт до конца апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве по делам территорий и информационной политике. Работы по восстановлению объекта начнутся уже с 5 апреля.

Предполагается заменить керамическую плитку, а также крепежи для фотографий. После этого на Доску Почета занесут имена 48 рязанцев и 12 предприятий и организаций, которые стали лучшими по итогам 2022 года. Торжественно откроют обновленный стенд в канун 1 мая – Праздника Весны и Труда.

- Будут отмечены лучшие труженики и предприятия региона за заслуги и достижения в сфере экономики, культуры, искусства, науки, образования и воспитания, спорта, охраны здоровья и жизни, в укреплении законности и правопорядка, а также защите прав и свобод человека, за активную благотворительность и многолетнюю плодотворную трудовую и общественно полезную деятельность, направленную на развитие региона, - говорится в сообщении министерства.

Ранее о необходимости серьезного ремонта Доски Почета говорили в Доме общественных организаций, на балансе которого находится объект. Причинами, вызывающими разрушение стенда, специалисты называют не только погодные условия.