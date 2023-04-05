Премьер-министр Михаил Мишустин в Рязани посетил онкоцентр

Новый корпус онкодиспансера в Рязани.

5 апреля во время поездки в Рязанскую области премьер-министр Михаил Мишустин посетил новый корпус областного клинического онкодиспансера. Как сообщает облправительство, глава федерального кабмина с губернатором Павлом Малковым осмотрел несколько кабинетов с передовым диагностическим оборудованием.

Кстати, из-за проблем с поставкой зарубежного оборудования после известных событий полноценно медучреждение в обозначенные сроки не заработало. С 15 февраля в онкоцентре запустили линейный ускоритель Varian Halcyon российской сборки, и на нем за это время сеансы лучевой терапии прошли 3855 пациентов.

«Мы здесь наглядно увидели, насколько важно сегодня импортозамещение. Нам с очень большим трудом, иногда и с боем отдавали некоторое заранее оплаченное оборудование. То, которое идет из-за рубежа. Пришлось серьезно всем поработать», - заявил Павел Малков.

«Объект построен. Теперь самое важное – это, конечно, получить все лицензии, сертификаты. Достаточно непростая процедура, уверен абсолютно, что с этим вы быстро закончите», - цитирует облправительство Михаила Мишустина.

Ежегодно онкоцентр может принимать 13 тыс. пациентов. Здесь 12 лечебных отделения и 10 операционных. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену.