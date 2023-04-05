Магазинов бренда Zara в ТРЦ «М5Молл» в Рязани не будет. И вот почему

Владелец Zara не поддержал реновацию своих магазинов в рязанском ТРЦ «М5Молл». Фото: Иван МАКЕЕВ

Магазинов бренда Zara в ТРЦ «М5Молл» в Рязани не будет. Об этом КП-Рязань сообщила коммерческий директор торгово-развлекательного центра Татьяна Лялина.

- Магазины группы Inditex открылись в ТРЦ «М5 Молл» более 10 лет назад в концепции и формате актуальных на то время. В конце 2022 года новый собственник «М5 Молл» решил провести реконцепцию торгово-развлекательного центра. Сегодня проект находится на завершающем этапе разработки.

Новый собственник бренда Zara не поддерживает планы по реновации своих магазинов в нашем проекте. В связи с этим мы сделали выбор в пользу других брендов, которые актуальны и востребованы, а также поддерживают новый формат магазинов внутри нашего ТРЦ, - сообщила Татьяна Лялина.

В декабре 2022 года крупнейший в Рязани ТРЦ приобрела строительная компания «Мармакс». Торгово-развлекательный центр ждет реконцепция, которая позволит стать ТРЦ точкой притяжения для всей Рязани. Реконцепцией занимается международное архитектурное бюро (читать подробнее).