Сотрудники ДПС раздали рязанским байкерам памятки о безопасном вождении. Фото: Пресс-служба регионального управления ГИБДД

В Касимовском районе дорожные полицейские вручили мотоциклистам памятки о необходимости соблюдать ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Байкерам напомнили, что они - наиболее уязвимые участники дорожного движения и могут получить серьезные травмы даже при небольшой аварии. Так, инспекторы отметили, что падение даже на скорости 10-20 км/ч может привести к переломам руки или ноги, а если голова не защищена шлемом, что можно получить черепно-мозговую травму.

- Мотоциклистам необходимо особенно внимательно относиться к Правилам дорожного движения и не допускать нарушений. Автомобилистам, следует регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать Правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе ГИБДД.