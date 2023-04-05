Появилось второе издание альбома фотографий Евгения Каширина с новыми смыслами и акцентами

Появилось второе издание альбома фотографий Евгений Каширина с новыми смыслами и акцентами.

Издательство ООО «Региональное информационное агентство» выпустило второе издание фотоальбома «Рязань и рязанцы: эпоха оптимизма в фотографиях Евгения Каширина».

Первое издание фотоальбома собирал лично Мастер, но вышло в свет оно к сороковинам Евгения Николаевича, и быстро разошлось, став библиографической редкостью.

Новая редакция фотоальбома дополнена объемным массивом ранее неизданных фотографий Каширина, которые не нарушают целостности авторской концепции книги. Появились новые акценты - что казалось малозначимым 15 лет назад, сегодня наполнилось новым смыслом. Расширилась палитра образов. Улучшилась техническая подготовка снимков. Вырос уровень полиграфического исполнения фотоальбома.

Эта книга может быть интересна ценителям художественной фотографии, людям, увлекающимся историей своей страны и всем тем, кто также любит Рязань, как ее любил Евгений Николаевич:

«Я живу в Рязани всю жизнь. Это мой город. Кому-то он представляется неизменным, застывшим. На самом деле он разный - утром и вечером, весной и осенью. Я люблю всматриваться в его лицо, ловить перемены его настроения. Я люблю смотреть на лица горожан - знакомых и незнакомых. Здесь проходит моя жизнь. И жизнь моего города проходит во мне. Он всегда остается сам собой, и всегда он разный. Никогда не знаешь, чем он удивит тебя сегодня, чем огорчит или обрадует».

Приобрести фотоальбом вы можете в офисе издательства по адресу: Рязань, ул. Николодворянская, 13/20 (офис №1) или на сайте https://kashirin.photo/.

СПРАВКА «КП»

Евгении Николаевич Каширин (1949-2007) – выдающийся рязанский фотохудожник, краевед, Заслуженный работник культуры и Почетный гражданин Рязани.