«Я надеюсь, он сойдет с ума». Мама Елены Логуновой высказалась о наказании для убийцы ее дочери

Мама Елены Логуновой надеется, что убийца ее дочери сойдет с ума от внутренних мучений.

Наталия Кошелева высказалась о суде над мужем ее дочери Елены Логуновой, и поделилась надеждами о наказании для убийцы.

«Я уже понимаю, что мне предстоит пережить на судебных заседаниях. Пережить заново тот день и те прожитые 18 месяцев в надежде найти своего ребенка, и тот ужас, который я пережила. Он считал, что ему можно убить человека, и ему за это ничего не будет. Есть Фемида - мать правосудия, а есть Божий суд, и я знаю, что наказание настигло его сразу, как только он убил моего ребенка. Он еще ощутит такие невыносимые внутренние мучения, от которых, я надеюсь, он сойдет с ума», - написала мама убитой рязанки.

Женщина утверждает, что со стороны Александра Логунова нет никакого раскаяния, даже позднего.

Суд над обвиняемым в убийстве мамы двоих малолетних детей начался в Рязани 4 апреля. На скамье подсудимых ее муж Александр Логунов (читать подробнее с фото).