Приставы арестовали в Рязани дорогой Mercedes за долг по штрафам в 90 тысяч рублей

У должника накопилось 50 исполнительных производств по штрафам за нарушения ПДД. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Рязани водитель автомобиля Mercedes С200 чуть было не лишился своего престижного транспортного средства по собственной вине. Мужчина накопил полсотни штрафов ГИБДД и не спешил их оплачивать, пока в один прекрасный день его не остановили на дороге, сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Машину представительского класса сотрудники ГИБДД и приставы заприметили в ходе рейда по должникам на Дягилевском посту. При проверке документов и личности водителя выяснилось, что у него в «копилке» 50 исполнительных производств по штрафам за нарушения ПДД в общей сложности на 90 тысяч рублей. Судебным приставам ничего не оставалось, как немедленно арестовать и изъять автомобиль у злостного неплательщика в присутствии понятых.

Однако когда мужчина понял, что реально может лишиться дорогой машины, деньги у него тут же нашлись. Уже в тот же день он полностью оплатил все штрафы.