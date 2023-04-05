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НовостиЭкономика5 апреля 2023 9:57

Расходы на благоустройство Лыбедского бульвара начала проверять контрольно-счетная палата

Аудиторы намерены оценить эффективность расходов на работы, проведенные в 2022 году
Источник:kp.ru
Аудиторы проверят расходы на благоустройство Лыбедского бульвара между улицами Ленина и Горького.

Аудиторы проверят расходы на благоустройство Лыбедского бульвара между улицами Ленина и Горького.

Контрольно-счетная палата начала проверку расходов на благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани. Аудиторы намерены выяснить, насколько эффективно потрачены средства, выделенные из бюджета на участок между улицами Ленина и Горького.

Работы проводились в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Планируется выборочное проведение контрольных обмеров (осмотров), выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ», - сообщили в КСП.

Также ревизоры проведут аудит в сфере закупок. Объектами проверки стали региональное министерство ТЭК и ЖКХ и городская администрация.