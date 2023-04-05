Где когда-то шумели корабельные рощи. Рязанские лесоустроители оценят качество архангельской тайги

Лесоустроители из Рязани проведут таксацию архангельских лесов. Фото: Рослесинфорг.

В 2023 году специалисты рязанского Рослесинфорга оценят состояние лесов Архангельской области на площади более 150 тысяч гектаров. Из них 102,5 га в рамках госзадания – на территории Шенкурского лесничества, сообщает пресс-служба рязанского филиала Рослесинфорга. Это обычная практика приглашать востребованных специалистов из других регионов, когда не хватает своих.

Таксировать лес будут глазомерным способом с помощью мерных лент и вилок. Фото: Рослесинфорг.

«Впервые за 75 лет на карте работ рязанской лесоустроительной экспедиции появится Архангельский регион. Для нас почетно и ответственно провести таксационные работы в той части лесного фонда, где со времен Петра I зародилось лесоустройство, где уже три века относятся к лесу как стратегическому ресурсу, где когда-то шумели корабельные рощи», - признался директор филиала Алексей Побочный.

Кроме рязанских специалистов тайгу будут исследовать местные лесоутроители, московские и из южных филиалов страны.