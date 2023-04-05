Утром деньги, товар – никогда. Мебельный мошенник из Скопина обвел вокруг пальца более 40 покупателей

Более 40 человек пострадали от рук мебельного мошенника в Рязанской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязанской области ищут пострадавших от мебельного мошенника из Скопина. 54-летний владелец двух магазинов в Кораблине и поселке Александро-Невский на протяжении года обманывал покупателей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

О преступлении стало известно, когда в полицию начали обращаться первые пострадавшие. Люди рассказали, что заключили договоры на поставку мебели, оплатили их, но товар так и не получили. При этом, все оказались клиентами двух магазинов: на улице Школьной в Кораблине и на улице Садовой в Александро-Невском.

Полицейские выяснили, что обе торговых точки принадлежат одному владельцу – жителю Скопина. Предприниматель с ноября 2021 по октябрь 2022 года продавал мебель, исправно получал за нее деньги, но привозить товар покупателям не собирался. В общей сложности от действий скопинца пострадал 41 человек, а сам мебельщик «заработал» более 4 млн рублей.

В действиях мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки мошенничества, поэтому возбудили против него уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России. Ему грозит до 10 лет колонии.

В связи с этим, следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» обратилось к жителям города – если кто-то заключал в этих магазинах договора на поставку мебели, оплатил покупку, но товар в оговоренные сроки не получил, то необходимо обратиться по телефону: (49143) 5-05-90.