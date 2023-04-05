Автомобиль Skoda сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Рязани

В результате ДТП ребенок получил травмы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

11-летняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в рязанском поселке Строитель. Дорожный инцидент случился днем 4 апреля около дома №14 по улице Качевской. Подробности наезда сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

По предварительной информации, девочка переходила дорогу по необорудованному светофорами пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка Skoda Octavia с 51-летним жителем областного центра за рулем. В результате ребенок получил травмы, с которыми обращался за медицинской помощью.

Что стало причиной наезда, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. В целом, за минувшие сутки в Рязанской области произошло пять ДТП с пострадавшими, четыре человека травмировались, один погиб.