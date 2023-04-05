Рязань и 11 городов области признали комфортными для жизни в 2022 году

Больше всего баллов по итогам 2022 года получил Касимов. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

12 городов в Рязанской области, включая Рязань, были признаны комфортными для проживания в 2022 году. Такие данные привел федеральный минстрой по итогам расчета индекса качества городской среды. Рейтинг из 1117 российских населенных пунктов появился на сайте ведомства.

При составлении рейтинга учитывались 36 показателей, такие как жилье, инфраструктура, наличие зеленых зон, набережных и общегородского пространства. Каждый оценивался по уровню безопасности, комфорта, экологии, разнообразия, современности среды и эффективности органов власти.

Больше всего баллов по итогам аналитического расчета получил Касимов – 221 из 360 возможных. Рязань на втором месте с 215 баллами, третье место занимает Сасово – у него 205. Также в перечень городов с благоприятной средой и находящихся в условно комфортном климате попали Кораблино (201 балл) и Михайлов (184 балла).

Семь городов региона набрали 180 и менее баллов и считаются комфортными, но с неблагоприятной городской средой. Это Рыбное (180 баллов), Новомичуринск (179 баллов), Спас-Клепики, Спасск-Рязанский и Шацк (по 178 баллов у каждого), Скопин (173 балла), а также Ряжск (170 баллов).

Всего в перечень комфортных попали 603 города России.