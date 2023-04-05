Три дома в Северном переулке Рязани снесут до 1 октября 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три многоквартирных дома в Рязани признали аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление городской администрации подписано замглавой Михаилом Ромодиным. Речь идет о домах №№1а, 6, 16 в Северном переулке (поселок Шлаковый).

Согласно документу, собственники помещений должны снести дома в срок до 1 октября 2023 года. Если они этого не сделают, дома изымут «для муниципальных нужд».

Застраивать территорию будет ООО «Никострой», которому необходимо «создать либо приобрести и передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений многоквартирных домов».