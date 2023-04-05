Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 6:36

Три дома в Северном переулке Рязани снесут до 1 октября 2023 года

Три дома в Рязани признали аварийными и подлежащими сносу
Источник:kp.ru
Три дома в Северном переулке Рязани снесут до 1 октября 2023 года.

Три дома в Северном переулке Рязани снесут до 1 октября 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три многоквартирных дома в Рязани признали аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление городской администрации подписано замглавой Михаилом Ромодиным. Речь идет о домах №№1а, 6, 16 в Северном переулке (поселок Шлаковый).

Согласно документу, собственники помещений должны снести дома в срок до 1 октября 2023 года. Если они этого не сделают, дома изымут «для муниципальных нужд».

Застраивать территорию будет ООО «Никострой», которому необходимо «создать либо приобрести и передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений многоквартирных домов».