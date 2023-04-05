Мэрия срочно разыскивает наследников 12 квартир в центре Рязани и на окраинах

Администрация Рязани срочно разыскивает наследников 12 квартир в разных районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия срочно разыскивают наследников 11 квартир и доли в жилом доме, расположенных в разных районах Рязани. Речь идет о следующих квартирах, где умерли последние владельцы:

- квартира №35, расположенная по адресу: Рязань, улица Дзержинского, дом №33. Собственницей являлась Пантелеева Антонина Ивановна, умершая 30 июня 2002 года;

- квартира №115, расположенная по адресу: Рязань, улица Великанова, дом №16 корпус 3. Собственником являлся Ледин Михаил Степанович, умерший 25 августа 2002 года;

- квартира №49, расположенная по адресу: Рязань, ул. Полетаева, дом №21. Собственницей являлась Зикий Нинель Васильевна, умершая 22 апреля 2008 года;

- квартира №38, расположенная по адресу: Рязань, улица Дзержинского, дом №24/26. Собственницей являлась Петрова Нина Ивановна, умершая 15 ноября 2011 года;

- квартира №41, расположенная по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, дом №31. Собственником являлся Тырин Николай Петрович, умерший 1 декабря 2017 года;

- квартира №6, расположенная по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, дом №41 корпус 1. Собственником являлся Пантелей Дмитрий Назарович, умерший 18 мая 2010 года;

- квартира №43, расположенная по адресу: Рязань, улица Есенина, дом №36. Собственницей являлась Романова Нина Викторовна, умершая 21 ноября 2017 года;

- квартира №3, расположенная по адресу: Рязань, улица Космодемьянской, дом №62. Собственницей являлась Лукашова Марфа Алексеевна, умершая 28 июля 2017 года;

- квартира №17, расположенная по адресу: Рязань, улица Новоселов, дом №27 корпус 1. Собственницей являлась Житова Наталия Александровна, умершая 13 июля 2018 года;

- квартира №27, расположенная по адресу: Рязань, Касимовское шоссе, дом №56 корпус 1. Собственницей являлась Баранова Эммилия Павловна, умершая 16 сентября 2015 года;

- квартира №16, расположенная по адресу: Рязань, Октябрьский городок, дом №37. Собственницей являлась Николаева Валентина Васильевна, умершая 6 марта 2013 года;

- доля в праве 54/108 на жилой дом, расположенный по адресу: Рязань, улица 7-я Линия, дом №24. Собственницей являлась Григорьева Валентина Максимовна, умершая 2 сентября 2022 года;

- квартира №38, расположенная по адресу: Рязань, Касимовское шоссе, дом №46. Собственником являлся Дрынкин Владимир Михайлович, умерший 4 января 2015 года.

Наследникам или тем, у кого есть информация о родственниках умерших людей, необходимо в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефонам: (4912) 27-35-76, 25-85-69.