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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 16:44

МЧС сообщает о подтоплении еще двух участков в Рязани

Вода подошла к домам в поселке Остров
Источник:kp.ru
МЧС сообщает о подтоплении еще двух приусадебных участков в Рязани 4 апреля.

МЧС сообщает о подтоплении еще двух приусадебных участков в Рязани 4 апреля.

Еще два приусадебных участка подтопило в Рязани 4 апреля. Как сообщает региональное ГУ МЧС, расположены они в поселке Остров. Соответственно, поднялся в ходе весеннего половодья уровень воды и в реке Трубеж.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено», - отметили в ведомстве.

Днем 4 апреля ГУ МЧС по Рязанской области информировало, что в Рязанской области подтоплены 125 приусадебных участков: 59 в поселке Борки в черте Рязани, 55 в Рязанском районе, и 11 в Кадомском районе.