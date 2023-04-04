МЧС сообщает о подтоплении еще двух участков в Рязани

МЧС сообщает о подтоплении еще двух приусадебных участков в Рязани 4 апреля.

Еще два приусадебных участка подтопило в Рязани 4 апреля. Как сообщает региональное ГУ МЧС, расположены они в поселке Остров. Соответственно, поднялся в ходе весеннего половодья уровень воды и в реке Трубеж.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено», - отметили в ведомстве.

Днем 4 апреля ГУ МЧС по Рязанской области информировало, что в Рязанской области подтоплены 125 приусадебных участков: 59 в поселке Борки в черте Рязани, 55 в Рязанском районе, и 11 в Кадомском районе.