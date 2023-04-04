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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 14:26

Водитель грузовика сбил 14-летнего мотоциклиста на трассе М-5 в Рыбновском районе

14-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с грузовиком в Рыбновском районе
Источник:kp.ru
ДТП с грузовиком произошло в селе Высокое.

ДТП с грузовиком произошло в селе Высокое.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рыбновском районе водитель грузового автомобиля сбил 14-летнего подростка на мотоцикле. ДТП случилось днем 4 апреля на 165 километре автодороги М-5 «Урал» в селе Высокое, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Инспекторы установили, что за рулем грузовика NEXT находился 57-летний мужчина. Что стало причиной столкновения, в настоящее время выясняется, но по предварительной информации, в момент аварии подросток на транспорте пересекал проезжую часть по переходу, не оборудованному светофорами.

В результате ДТП юный мотоциклист получил травмы и обращался за медицинской помощью, которую ему оказали на месте происшествия. Обстоятельства дорожного инцидента уточняются.