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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:20

Санаторий «Сосновый бор» в рязанской Солотче ориентировочно заработает 20 мая

Ожидается, что ежегодно там смогут проходить оздоровление порядка 4 тыс. человек
Источник:kp.ru

Многопрофильный реабилитационный центр «Сосновый бор» в рязанском поселке Солотча ориентировочно заработает 20 мая. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова на заседании облправительства 4 марта.

«Ежегодно мы сможем оздоравливать порядка 4 тыс. человек. Одновременно более 300 человек смогут находиться в санатории», - сказала Суворова.

Исходя из комментария министра, на заседании вносились некие изменения в региональное законодательство для субсидирования мероприятий по введению «Соснового бора» в эксплуатацию.