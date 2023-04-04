Санаторий «Сосновый бор» в рязанской Солотче ориентировочно заработает 20 мая

Многопрофильный реабилитационный центр «Сосновый бор» в рязанском поселке Солотча ориентировочно заработает 20 мая. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова на заседании облправительства 4 марта.

«Ежегодно мы сможем оздоравливать порядка 4 тыс. человек. Одновременно более 300 человек смогут находиться в санатории», - сказала Суворова.

Исходя из комментария министра, на заседании вносились некие изменения в региональное законодательство для субсидирования мероприятий по введению «Соснового бора» в эксплуатацию.