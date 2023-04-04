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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:54

Весну уже не остановить. В среду воздух в Рязанской области разогреется до +16 градусов

В Рязанской области 5 апреля обойдется без дождей и потеплеет до +16 градусов
Источник:kp.ru
До +16 градусов потеплеет в Рязанской области.

До +16 градусов потеплеет в Рязанской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна, похоже, окончательно пришла в Рязанскую область. В среду, 5 апреля, в регионе осадков синоптики уже не ожидают, а дневная температура достигнет отметки в +16 градусов. Такой прогноз Рязанского филиала Росгидромета опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

На смену циклонам, удерживающим пасмурную и местами дождливую погоду, в среднюю полосу спешит скандинавский антициклон. В среду его влияние пока не будет особо заметно, поэтому день окажется облачным, лишь с небольшими прояснениями. Но атмосферное давление начнет расти и к вечеру составит 750 мм ртутного столба, что уже выше нормы.

Температура воздуха снова будет плюсовой даже ночью. Под утро +1…+6 градусов, днем воздух разогреется до +11…+16 по Цельсию. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4 – 9 метров в секунду.