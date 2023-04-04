Рязанская поэтесса Елена Корнеева выдвинута кандидатом на соискание Большой литературной премии

Уроженка города Сасово Рязанской области, выпускница РГУ имени Есенина Елена Корнеева стала кандидатом на соискание Большой литературной премии России. Об этом сообщила пиар-служба поэтессы.

Елена представит комиссии свой очередной сборник стихов «Философия чувств», который вышел в год пандемии.

- Сборник «Философия чувств» охватывает два года моей творческой жизни, вобрав в себя произведения за 2020 и 2021 годы. Это сложное время коронавирусной пандемии, которое проверило каждого из нас на прочность, - отмечает Елена.

СПРАВКА

Елена Корнеева - практикующий психофизиолог, член «Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников», руководитель «Центра творческого развития и психофизиологической коррекции человека». Вместе с этим является поэтом, руководителем международного проекта «На одном языке», Всероссийского конкурса молодых поэтов «Владеющий словом», членом Союза писателей России. Ее творчество неоднократно было отмечено международными литературными премиями и наградами.