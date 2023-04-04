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НовостиДом. Семья4 апреля 2023 9:30

Краснокнижные аисты возвращаются в Рязанскую область

В районы Рязанской области прилетели первые аисты
Источник:kp.ru
Аисты возвращаются в Рязанскую область.

Аисты возвращаются в Рязанскую область.

4 апреля на гнездовую опору в Рязанском доме белого аиста в селе Кораблино Рязанского района заселился постоялец. По предположениям штатного орнитолога РДБА Антона Барановского, этот взрослый самец - экс-воспитанник рязанского центра реинтродукции Леопольд.

Аисты возвращаются в Рязанскую область.

Аисты возвращаются в Рязанскую область.

В прошлом году он уже проследовал привычным маршрутом в родные пенаты, заняв 9 апреля одно из приготовленных на территории РДБА гнезд. Позже к нему прилетела супруга. Первый их выводок подарил мировому аистиному сообществу четверых птенцов.

Тремя днями ранее, со слов местных жителей, еще один дикий аист облюбовал гнездо в деревне Перекаль Рыбновского района.