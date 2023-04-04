В Рязани ищут мужчину, напавшего на ребенка. Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения

Подозреваемый в разбойном нападении на ребенка попал на записи с камер. Фото: скриншот видео с сайта СУ СКР по Рязанской области.

В Рязани ищут мужчину, который напал на малолетнего ребенка в августе 2022 года. Разбойное нападение случилось вечером около дома №13 по Касимовскому шоссе. Злоумышленник причинил ребенку травмы и отобрал у него мобильный телефон, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на рассмотрении у следователей Московского МСО. В ходе расследования удалось получить записи с камер видеонаблюдения – на них попало передвижение неустановленного мужчины.

- Установлено, что подозреваемый после совершения преступления следовал по улицам Гражданской, Попова и Радиозаводской, в том числе дворами, а затем по улице Новой, где прошел мимо д. 86 и далее скрылся в неизвестном направлении, - говорится в сообщении ведомства.

В региональном СК обратились ко всем, кто располагает информацией о личности и местонахождении данного человека, сообщить следователям на условиях анонимности.

Сведения о человеке сообщать по телефону: 8-910-906-11-41.