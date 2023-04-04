Сборная «Рязаньэнерго» лидирует в межрегиональной любительской баскетбольной лиге

Фото: Рязаньэнерго.

Мужская сборная филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» участвует в Межрегиональной любительской баскетбольной лиги, в соревнованиях которой состязаются представители восьми команд.

На последнем матче энергетики установили рекорд чемпионата по результатам, набрав более 100 очков за вторую игру подряд. По итогам прошедших игр команда занимает первое место, а сразу два игрока входят в десятку лучших. В составе сборной «Рязаньэнерго» – руководитель филиала Александр Звягинцев. Впереди – еще несколько этапов, итоги которых определят победителя.

«Сотрудники «Рязаньэнерго» активно участвуют в спортивных состязаниях, как городского, так и областного масштаба. На баскетбольных матчах МБЛ наши игроки демонстрируют упорство, мастерство и слаженную работу. Желаю команде только победы!», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.