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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:44

Всё, ряжский путепровод выкупает правительство Рязанской области

Ряжский путепровод переходит в собственность Рязанской области
Источник:kp.ru
Платный Ряжский путепровод переходит в собственность Рязанской области.

Платный Ряжский путепровод переходит в собственность Рязанской области.

Ряжский путепровод переходит в собственность Рязанской области. К такому решению пришли чиновники регионального правительства на заседании 4 апреля.

«Выкупаем путепровод в областную собственность. Деньги заранее предусмотрели в областном бюджете», - заявил губернатор Павел Малков.

В планах правительства завершить строительство, включая съезды к селу Петрово. Все работы собираются завершить до конца осени 2023 года.

«Проезд предполагаем сделать бесплатным», - сказал Малков.

Еще в ноябре 2022 года власти Рязанской области планировали выкупить новый платный путепровод в Ряжске, чтобы сделать его доступным для всех. Все это время шли торги (читать подробнее).