Всё, ряжский путепровод выкупает правительство Рязанской области

Платный Ряжский путепровод переходит в собственность Рязанской области.
Ряжский путепровод переходит в собственность Рязанской области. К такому решению пришли чиновники регионального правительства на заседании 4 апреля.
«Выкупаем путепровод в областную собственность. Деньги заранее предусмотрели в областном бюджете», - заявил губернатор Павел Малков.
В планах правительства завершить строительство, включая съезды к селу Петрово. Все работы собираются завершить до конца осени 2023 года.
«Проезд предполагаем сделать бесплатным», - сказал Малков.
Еще в ноябре 2022 года власти Рязанской области планировали выкупить новый платный путепровод в Ряжске, чтобы сделать его доступным для всех. Все это время шли торги (читать подробнее).