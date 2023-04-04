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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:23

Три человека пострадали в серьезном ДТП с грузовиком на трассе в Рязанской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе в Рязанской области
Источник:kp.ru
Volkswagen получил серьезные повреждения, его водитель и пассажир госпитализированы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Volkswagen получил серьезные повреждения, его водитель и пассажир госпитализированы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Серьезное ДТП произошло вечером 3 апреля на 494 километре автодороги «Золотое кольцо» в Рязанской области. На региональной трассе Р-123 «Рязань – Спас-Клепики» столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. Подробности массовой аварии сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

По предварительной информации, ДТП устроил водитель Volkswagen Passat – 39-летний житель Подмосковья. Мужчина при движении по трассе не справился с управлением, в результате чего на скорости столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого был 42-летний рязанец. От удара многотонную машину отбросило на Hyundai Solaris с 51-летней женщиной в салоне.

В ДТП пострадали три человека: водитель и 50-летний пассажир Volkswagen получили травмы, с которыми их пришлось госпитализировать. Водителю МАЗа медицинскую помощь оказали на месте происшествия. По факту дорожного инцидента областная Госавтоинспекция продолжает проверку.