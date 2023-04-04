Убийцу пожилых супругов из Рязанской области, приговоренного к 17 годам, помиловали за участие в СВО. Фото: социальная сеть "Одноклассники".

За участие в СВО помилован убийца пожилых супругов из города Сасово Рязанской области. О его возвращении из зоны боевых действий, куда он отправился в рядах так называемой ЧВК, сообщает «Новая» со ссылкой собственный источник.

В феврале 2019 года сасовец (назовем его просто С.), проиграв перед этим 2 млн рублей в автоматах, решил завладеть деньгами местных пенсионеров-ростовщиков. В приговоре Рязанского облсуда отмечается, что к преступлению он подготовился: переоделся, чтобы не опознали, надел перчатки, прихватил с собой охотничий нож, «накачался» спиртным.

Чтобы выманить хозяина, С. залез в электрощит и выключил освещение в доме. Когда пенсионер открыл дверь, он повалил его на пол ударом в лицо, закрыл ему рот рукой и не меньше четырех раз ножом пронзил ему грудную клетку. В коридоре, опершись на ходунки, стояла хозяйка преклонного возраста. С. подошел к женщине и хладнокровно воткнул нож ей в сердце. Найдя в квартире 70 тыс. рублей, хотя рассчитывал на большее, С. ретировался. Тела родителей обнаружила их дочь, пришедшая навестить стариков....

Из 17 лет строгого режима, которые убийце отмерил суд, С. с учетом времени в СИЗО отсидел около четырех. «Списали» ему, если верить тому же источнику, и часть моральной компенсации, которую он должен был выплатить потерпевшей стороне.