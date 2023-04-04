Школы, детсады и десятки домов на трех улицах Рязани 4 апреля остались без воды

В Рязани на трех улицах 4 апреля отключили воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 4 апреля в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». Причина отключения – ремонтные работы.

До 12:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Новаторов, дома №№11 корпус 1, 11, 13, 15 корпус 1, 15, 17 корпус 1, 17, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 19, 21 (школа № 60/61), 21а (школа № 60/61), 23, 25, 27, 27а (детсад №134), 27б (Рязанский геронтологический центр), 29, 3, 3а (школа-интернат №26), 5 корпус 1, 5, 7, 9 корпус 1, 9.

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам Рязани:

- улица Керамзавод, дома с №1 по №38, а также №№ 25а (детсад №29 «Теремок»), 8а (школа №22);

- Октябрьский городок, дома №№123, 19, 21, 33, 34, 35 корпус 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43.

Подвозить техническую воду будут по адресу: улица Керамзавод, 10 с 10:00.