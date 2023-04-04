За «свинарник» на ярмарке на улице Новаторов в мэрии Рязани объявили взыскания

Мэр Рязани пригрозила начальникам двух управлений дисциплинарным взысканием.

3 апреля, во время рабочего совещания в администрации города, обсудили благоустройство дворов и улиц. По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, рядом с ярмаркой выходного дня на улице Новаторов вся зеленая зона испорчена машинами.

- От зеленой зоны не осталось ничего: мешанина, грязь, вздыбленная земля, колеи. Посеять траву, поставить ограничители, прекратить заезд на зеленую зону. Точнее, сначала мы ее сделаем, зеленую зону, а прекратим сразу. Грязь разносится по всей округе, - сказала Сорокина на совещании.

Кроме того, чиновница поручила объявить взыскания сотрудникам, ответственным за состояние ярмарки на улице Новаторов и Кремлевского сквера. Следующим этапом будут взыскания руководителям ответственных сотрудников.

Жительница Рязани раскритиковала условия, в которых работает ярмарка выходного дня на площади Новаторов.

«Машины месят грязь, уничтожая будущий газон. Людям негде пройти, не утонув в месиве» (читать подробнее).