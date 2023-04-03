Первый канал рассказал о половодье в Рязани, показав затопленный Лесопарк

Про рязанское половодье рассказали на Первом канале

В эфире «Первого канала» рассказали о половодье в Рязанской области. Аудитории федерального телеканала показали, как затопленный Лесопарк стал местом притяжения рязанских серферов.

«За сутки уровень воды в Оке повысился еще на 15 см. Десять населенных пунктов отрезаны, но эвакуация людей, по данным спасателей, не требуется. Между тем весеннее половодье - повод для экспериментов. Рязанские серферы устроили заплыв в городском парке. Территория полностью залита водой и стала центром притяжения для местных экстремалов», - отметили в сюжете.

Большая вода продолжает захватывать новые территории Рязани - 3 апреля рязанцы стали свидетелями, как разлив пришел в Торговый городок. Теперь перекрыт и затоплен не только Окский проезд (читать подробнее с фото).