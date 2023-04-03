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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 16:08

«Я привел исторический факт». За демонстрацию нацисткой символики оштрафовали рязанца

За публичную демонстрацию нацистской символики в Рязани оштрафовали мужчину
Источник:kp.ru
Суд оштрафовал рязанца из-за нацистской символики.

Суд оштрафовал рязанца из-за нацистской символики.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Советский районный суд признал виновным жителя Рязани в публичной демонстрации нацисткой атрибутики.

Во время рассмотрения дела мужчина вину не признал, и объяснил свой поступок следующим образом:

«Я разместил в комментариях во «Вконтакте» нацистскую атрибутику, но привел исторический факт об изображении, чтобы просветить собеседника и узнать его мнение».

Но суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что демонстрация атрибутики в данном случае произошло не «в целях формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма». В итоге рязанца признали виновным и назначили ему наказание в виде административного штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.