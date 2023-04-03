Половодье продолжает захватывать Рязань. Большая вода 3 апреля пришла в Торговый городок

Большая вода пришла в Торговый городок. Фото: Наталья САМОРУКОВА/Типичная Рязань.

Большая вода продолжает захватывать новые территории Рязани. В понедельник, 3 апреля, жители областного центра стали свидетелями того, как разлив пришел в Торговый городок. Фото окруженных водой павильонов появились в группе «Типичная Рязань».

- Перекрыт и затоплен не только Окский проезд. Вода хлынула и на территорию Торгового городка. Находящиеся на реконструкции павильоны 12, 13, 14 и 15 уже в окружении воды, - прокомментировала снимки жительница Рязани.

Также она добавила, что вместе с Окой выходят из берегов и небольшие ручьи. В частности, воды добавил Дунайчик – правый приток реки Трубеж, в месте его пересечения с Окским проездом и недалеко от Торгового городка.

Вода потихоньку окружает павильоны. Фото: Наталья САМОРУКОВА/Типичная Рязань.

Перед тем, как прийти в Торговый городок, разлив частично подтопил Окский проезд, это случилось накануне вечером. Утром мэрия приняла решение перекрыть проезд по улице бетонными блоками, а общественный транспорт пустить в объезд. Позже стала известна судьба автовокзала «Приокский» на случай, если вода начнет затапливать его территорию.