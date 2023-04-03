Стадион «Локомотив» в Рязани открыли для посещений. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Стадион «Локомотив» является одним из излюбленных мест для спортивного досуга рязанцев. Зимой работает каток, а в теплое время года к услугам посетителей - тренажерная площадка и прекрасные беговые дорожки с резиновым покрытием.

Ранняя весна и быстрое таяние снега подарили спортсменам-любителям надежду на раннее открытие бегового сезона на открытом воздухе. Но во второй декаде марта на стадионе появились аншлаги: «Нахождение на поле и беговых дорожках запрещено». Это было объяснимо, большая часть дорожек находилась подо льдом, и бегать по ним было просто небезопасно.

Еще утром 3 апреля вход был закрыт, хотя от снеговых завалов остались лишь незначительные островки льда.

Еще утром 3 апреля вход на стадион "Локомотив" был закрыт. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Мы позвонили на спорткомплекс.

- Когда вы планируете открыть стадион для посещений?

- Не знаем, придет директор, уточним, перезвоните после обеда, - ответили на другом конце провода.

Во второй половине дня мы вновь позвонили.

- Можете приходить, заниматься бегом. Дорожки открыты. Только на футбольное поле выходить нельзя.

Да неужели? И действительно, аншлаги сняты, и первые спортсмены уже осваивают стадион. На дорожках пока грязновато, но убрать оставшийся после зимы мелкий мусор - дело ближайших дней, когда растает последний лед, и можно будет запустить трактор с подметалкой.