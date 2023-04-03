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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 13:50

За три жизни - три года поселения. Такой приговор вынесли виновнику жуткого ДТП в Рязанской области

Водителю грузовика, погубившему трех человек в Рязанской области, вынесли приговор
Источник:kp.ru
Водителю грузовика, погубившему трех человек в Рязанской области, вынесли приговор. Фото: ryazpressa.ru

Водителю грузовика, погубившему трех человек в Рязанской области, вынесли приговор. Фото: ryazpressa.ru

Тремя годами колонии-поселения отделался водитель грузовика, погубивший трех человек на трассе «Каспий» в Рязанской области. Перед судом по уголовному делу о смертельном ДТП предстал 23-летний житель города Липецка.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 29 июля 2022 года липчанин на автомобиле КАМАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой Грантой». Это случилось на 270 километре автодороги Р-22.

33-летняя женщина из Московской области, управлявшая «Ладой», и ее пассажирка, 50-летняя жительница Скопинского района, скончались на месте ДТП.

Для подростка 2007 года рождения вызвали вертолет, чтобы доставить в детскую областную больницу, но через некоторое время он умер - травмы оказались слишком тяжелыми.

«В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и подтвердил, что преступление им совершено при оглашенных обвинением обстоятельствах», - уточнили в прокуратуре.