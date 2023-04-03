Рязанский завод ЖБК для повышения производительности введет в эксплуатацию железнодорожные пути предприятия

Фото: Агентство развития бизнеса Рязанской области.

Рязанский завод железобетонных конструкций для повышения эффективности производства и производительности планирует ввести в эксплуатацию железнодорожные пути, расположенные на территории предприятия. Соответствующие договоренности были достигнуты на рабочей встрече руководства компании и представителей московского филиала ОАО «РЖД», организованной экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области.

Завод ЖБК является участником нацпроекта «Производительность труда». На стартовом совещании по нацпроекту «Производительность труда» руководители компании рассказали специалистам по внедрению бережливого производства, что, используя железнодорожные пути, можно было бы упростить логистику, сократить затрачиваемые на нее расходы и найти новые рынки сбыта готовой продукции. По словам руководителя РЦК Павла Крутова, в будущем это даст начало новым совместным проектам завода и РЖД. Первый этап работы — оценка состояния путей и расчет затрат на их восстановление.

Как отметил начальник Центра повышения эффективности труда персонала филиала ОАО «РЖД» Артем Черногаев, в 2022 году было подписано соглашение с рязанским РЦК о прямом сотрудничестве. Это дает возможность решать вопросы, возникающие у предприятий, с которыми по поводу нацпроекту «Производительность труда» работает РЦК, в ускоренном порядке.

«Задача с нашей стороны - снизить для предприятия себестоимость продукции, сделать процесс доставки товаров проще, - сказал Черногаев. - С представителями ЖБК разработали механизм взаимодействия. Первым делом договорились о посещении предприятия, чтобы понять ситуацию на месте. Благодарен коллегам за плодотворную встречу и совместную работу».