До +15 градусов прогреется воздух в Рязанской области 4 апреля

В Рязанской области потеплеет до +15 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна продолжает стремительно согревать воздух в Рязанской области. Во вторник, 4 апреля, дневная температура в регионе достигнет +15 градусов, правда, при этом не обойдется без небольшого дождя. Прогноз от синоптиков Рязанского филиала Росгидромета опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

Второй рабочий день недели выдастся облачным, с небольшими прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем небольшой дождь прольется в отдельных районах. Ветер северо-восточный, не выше 2 – 7 метров в секунду.

Температура во вторник будет плюсовой даже ночью. Перед рассветом столбики термометров покажут +1…+6, днем – вполне комфортные весенние +10…+15 градусов. Атмосферное давление в течение дня удержится в рамках нормы – 746 мм ртутного столба.