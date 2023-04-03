ГИБДД 3 апреля вышла в рейд по поиску пешеходов-нарушителей в Рязанской области

3 апреля в Рязани и области проводится масштабный рейд ГИБДД, который назвали «Пешеходы». Весь понедельник подразделения госавтоинспекции будут находиться в наиболее посещаемых местах, где пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движения.

Инспекторы напоминают, при отсутствии тротуара двигаться можно по краю дороги навстречу движению транспорта, а переходить дорогу только по пешеходным переходам.

В минувшие выходные ГИБДД провела рейды по всему региону и выявила около 7 тысяч нарушений. Вот кого задержали (читать подробнее).

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