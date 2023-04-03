Рязанским кошкам и собакам 8 апреля сделают очередную бесплатную прививку от бешенства

Домашних кошек и собак бесплатно вакцинируют в Рязани 8 апреля. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Рязанцы вновь смогут сделать прививку от бешенства домашним питомцам. Очередная бесплатная вакцинация кошек и собак запланирована на ближайшую субботу, 8 апреля. Объявление рязанской горветстанции в понедельник, 3 апреля, разместили в официальной группе городской службы по контролю за безнадзорными животными.

Специалисты станции будут ждать четвероногих питомцев в Солотче. С 8.30 прививочный пункт развернется у магазина «Пятерочка» на Солотчинском шоссе, где будет работать час. После переместится к префектуре на улице Порядок – там вакцинировать кошек и собак будут до 10.30. Третьей точкой станет улица Владимирская – у дома №1 пункт проработает до 11.30.