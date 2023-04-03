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НовостиДом. Семья3 апреля 2023 10:27

Рязанским кошкам и собакам 8 апреля сделают очередную бесплатную прививку от бешенства

Домашних кошек и собак бесплатно вакцинируют в Рязани 8 апреля
Источник:kp.ru
Домашних кошек и собак бесплатно вакцинируют в Рязани 8 апреля.

Домашних кошек и собак бесплатно вакцинируют в Рязани 8 апреля.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Рязанцы вновь смогут сделать прививку от бешенства домашним питомцам. Очередная бесплатная вакцинация кошек и собак запланирована на ближайшую субботу, 8 апреля. Объявление рязанской горветстанции в понедельник, 3 апреля, разместили в официальной группе городской службы по контролю за безнадзорными животными.

Специалисты станции будут ждать четвероногих питомцев в Солотче. С 8.30 прививочный пункт развернется у магазина «Пятерочка» на Солотчинском шоссе, где будет работать час. После переместится к префектуре на улице Порядок – там вакцинировать кошек и собак будут до 10.30. Третьей точкой станет улица Владимирская – у дома №1 пункт проработает до 11.30.

Прививочный пункт развернется в Солотче. Фото: Городская служба по контролю за безнадзорными животными.

Прививочный пункт развернется в Солотче. Фото: Городская служба по контролю за безнадзорными животными.