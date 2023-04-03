Отключили 3 апреля воду на восьми улицах Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 3 апреля, на восьми улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает муниципальный «Водоканал». Причину отключения в МУП решили не сообщать.

До 17:00 водоснабжения не будет по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дом №38б (школа №59), дом №40 корпус 1, дом №40 корпус 2, дом №40а (детский сад №150 «Улыбка»);

- улица Новоселов, №№17 корпус 1 (школа №72), 17 корпус 1 (центр детского творчества «Стрекоза»), 17 корпус 2, 17а (детсад №131), 18, 20, 22, 24, 19а (ЦТП-3К);

- улица Советской Армии, дом №15а (школа №62);

- улица Библиотечная, дома №№23, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52;

- улица Интернатская, дома №№1, 11, 13, 15, 19, 2, 25, 27, 29, 2а, 2б, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9;

- улица Речная, дома №№1, 11 корпус 2, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 30, 31, 33б, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 7, 8;

- улица Советская, дома №№100, 102, 104, 104а, 106, 108, 11, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 13, 130, 130б, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 15, 156, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 корпус 1, 29, 30, 31, 32, 33 корпус 5, 33, 33а, 33в, 33е, 34, 35, 36, 38, 39 корпус 2, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 9, 90, 92.

Кроме того, до 18:00 воды не будет по адресу: улица Зубковой, 27.

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