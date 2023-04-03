Автовокзал «Приокский» в Рязани временно прекратит работу в случае подтопления его территории. Откуда можно будет уехать и где купить билет

Автовокзал «Приокский» временно прекратит работу в случае его подтопления. Фото: администрация Рязани.

В Рязани временно прекратит работу автовокзал «Приокский» на Окском проезде в случае, если его территорию подтопит половодье. При этом, пункт продажи билетов и площадку для отправки автобусов перенесут в другое место. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани, ссылаясь на руководство автовокзала.

- В этом случае, продажа билетов и отправление автобусов будет осуществляться с площадки ТЦ «Круиз», - говорится в сообщении мэрии.

Вечером 2 апреля весенний разлив частично подтопил Окский проезд. В связи с этим движение транспорта по улице прекращено, а участок от автовокзала до дома №13 перекрыт бетонными блоками. Изменился и путь следования нескольких маршрутов общественного транспорта.