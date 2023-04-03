Масштабные рейды провела ГИБДД в Рязанской области 1-2 апреля. Вот что обнаружили

ГИБДД раскрыла результаты масштабных рейдов в Рязанской области 1-2 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время масштабных рейдов, прошедших в минувшие выходные, инспекторы ДПС выявили около 7 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Полицейские задержали 16 пьяных водителей, десять из которых отказались проходить медицинское освидетельствование.

Но больше всего под санкции закона попали водители-любители тонированных стекол автомобиля – 306 нарушений, а 46 нарушений допустили пешеходы.

Кроме того, инспекторы ГИБДД задержали десять человек, которые находились за рулем, не имея водительских удостоверений, а 14 человек не с полной ответственностью перевозили детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!