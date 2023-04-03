Половодье в Рязани 2023: уровень воды в Оке 3 апреля достиг нового максимума в 21 веке

Река Ока в черте Рязани за сутки поднялась еще на 15 сантиметров.

3 апреля Рязанский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в очередной раз зафиксировал рост уровня воды в Оке. В черте Рязани река поднялась еще на 15 см, дойдя до отметки 569 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

Если верны данные сайта allrivers.info, это максимальный показатель для 3 апреля в 21 веке, причем шестой подряд. Ранее обновлялись максимумы для конкретных дат с 29 марта.

В других точках Рязанской области Ока тоже поднялась - на 20 см возле Касимова и на 10 см возле села Старая Рязань.

За сутки повысился уровень воды и в Мокше в черте рабочего поселка Кадом. В то же время в Проне половодье стремительно спадает - сразу на 43 см близ деревни Быково Кораблинского района. Понижение зафиксировали также на Ранове у села Троица Кораблинского района (-24 см) и Верде у города Скопина (-3 см).

По информации ГУ МЧС по Рязанской области, все еще подтоплены 10 низководных мостов и шесть участков дороги. Также в воде стоят 114 приусадебных участков, в том числе 48 в рязанских Борках.

“Водой отрезаны 10 населенных пунктов. Организовано 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено», - говорится в сводной информации МЧС.