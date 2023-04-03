Еще 20 участков подтопило в рязанских Борках 2 апреля. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

2 апреля в поселке Борки города Рязани подтопило еще 20 приусадебных участков. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Всего в зоне подтопленными из-за весеннего разлива теперь оказались 48 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что в воскресенье по сравнению с предыдущими сутками уровень воды в Оке поднялся на 16 см и составил 554 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным allrivers.info, это максимальный уровень для 2 апреля за последние 23 года.

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