Уровень бедности в России упал до минимума, коснулось ли экономическое чудо рязанцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам 2022 года доходы ниже границы бедности имеют всего 10,5% населения – 15,3 млн россиян. Таковы свежие данные Росстата. Это рекордно низкий показатель с 1992 года. Кстати, согласно указу Президента о национальных целях развития России, к 2030 году уровень бедности должен упасть до 6,5% от общего количества населения. Так что нам есть куда стремится. В чем же причины столь удивительного снижения количества бедных?

- Сработала адресная поддержка, которая предоставлялась семьям с детьми;

- В середине года на 10 % были повышены все пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный уровень.

Насколько общероссийские тенденции коснулись рязанцев – это тема сегодняшнего опроса.

Уровень бедности в России упал до минимума. По итогам 2022 года в стране зафиксировано минимальное количество малоимущих с 1992 года.

А как изменились ваши доходы за последний год?

- Ощутимо выросли;

- Незначительно выросли;

- Остались на том же уровне;

- Немного снизились;

- Сильно сократились;

- Затрудняюсь ответить.

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование – отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.